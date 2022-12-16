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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin başına sezon başı geçen ve başarılı bir grafik çizen teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili iddialar bitmiyor. Portekizli çalıştırıcının ayrılmasına karşılık sarı-lacivertlilerin B planının Marcelo Bielsa olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 07:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara devam ederken Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Ligin kalan maçlarına sıkı hazırlanan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında lider girmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Teknik direktör Jorge Jesus'la başarılı bir grafik çizen Kanarya'da, Portekizli hocayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un adı Brezilya'da gündemden düşmüyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Son günlerde Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Portekizli hoca için şimdi de gündeme Sao Paulo geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Yerel gazeteci Julio Miguel Neto'nun da iddiasına göre, Flamengo'nun teklifini reddeden Jesus'a Sao Paulo talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Brezilya ekibinin usta çalışırıcı konusunda ısrarcı olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Jorge Jesus ile ilgili çıkan transfer haberlerinin sıklaşması üzerine yönetimin B planı hazırlamaya başladığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Bu iddiaya göre sarı-lacivertlilerin, Jesus'un olası bir ayrılığı durumunda Marcelo Bielsa ismi üzerinde karar kıldığı hatta bundan Jesus'un da haberdar olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

MARCELO BIELSA KİMDİR?

21 Temmuz 1955 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

Futbolculuk kariyerine Newell's altyapısında başladı. Sırasıyla Arjantin ekiplerinden Instituto ve CA Argentino formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un yerine B planı Bielsa mı? Çarpıcı iddia

1 Temmuz 1980 tarihinde aktif futbol kariyerini noktaladı. Teknik direktörlük kariyeri de futboldaki gibi Newell's'ta başladı.

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