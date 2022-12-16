Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Süper Lig'e verilen arada takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'e verilen arada takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih Karagümrük de bu ekiplerden bir tanesi.
İstanbul ekibi Caner Erkin ve Caulker ile yollarını ayırdı.
Şimdi sıra yapılacak takviyelere geldi.
Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı.
Ligin ikinci yarısı için kolları şimdiden sıvayan Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği yıldız futbolcuyu transfer etmek üzere.
Gözünü ara transfer dönemine diken Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euro ödeyerek transfer ettirdiği futbolcuyu kadrosuna katıyor.
Kanarya'yı büyük hayal kırıklığına uğratan oyuncu, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda ocak ayında Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük'e imza atacak.
Andrea Pirlo'nun transferini gerçekleştirmek üzere olduğu o isim Barış Alıcı.
Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki ilk transferlerinden olan oyuncu için Fenerbahçe Altınordu'ya 1,5 milyon euro ödemişti.
BAŞKENT EKİBİNDE KENDİNİ BULDU
Sarı-Lacivertlilerde beklentilerin oldukça altında kalan ve büyük hayal kırıklığına uğratan kanat oyuncusu, ilerleyen yıllarda birçok takıma kiralanmıştı.
Son olarak Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Alıcı, burada kendini buldu.
51 MAÇTA 23 GOLE KATKI
1,5 sezondur Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, Ankara temsilcisiyle çıktığı 51 maçta 11 gol, 12 asistlik katkı verdi.