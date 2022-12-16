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Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Süper Lig'e verilen arada takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Karagümrük de bu ekiplerden bir tanesi. İstanbul ekibi Caner Erkin ve Caulker ile yollarını ayırdı. Şimdi sıra yapılacak takviyelere geldi. Ligin ikinci yarısı için kolları şimdiden sıvayan Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği yıldız futbolcuyu transfer etmek üzere. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 10:53
Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Şimdi sıra yapılacak takviyelere geldi.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Ligin ikinci yarısı için kolları şimdiden sıvayan Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği yıldız futbolcuyu transfer etmek üzere.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Gözünü ara transfer dönemine diken Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euro ödeyerek transfer ettirdiği futbolcuyu kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Kanarya'yı büyük hayal kırıklığına uğratan oyuncu, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda ocak ayında Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük'e imza atacak.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Andrea Pirlo'nun transferini gerçekleştirmek üzere olduğu o isim Barış Alıcı.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki ilk transferlerinden olan oyuncu için Fenerbahçe Altınordu'ya 1,5 milyon euro ödemişti.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

BAŞKENT EKİBİNDE KENDİNİ BULDU

Sarı-Lacivertlilerde beklentilerin oldukça altında kalan ve büyük hayal kırıklığına uğratan kanat oyuncusu, ilerleyen yıllarda birçok takıma kiralanmıştı.

Fenerbahçe büyük yatırım yapmıştı! Karagümrük kapıyor

Son olarak Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Alıcı, burada kendini buldu.

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