Devlerin gözü onlarda! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Fenerbahçe'nin performansı oyuncularını da iyice vitrine çıkardı. Sarı lacivertli takıma gelecek isimler kadar kadrodaki mevcut oyuncular da konuşulmaya başlandı.



Bu iddialara göre Attila Szalai, Miguel Crespo ve Bright Osayi-Samuel'e teklifler olduğu belirtildi. En ciddi rakam ise Szalai için gelecek. İngiltere kaynaklı bir iddiaya göre Premier Lig takımlarından Wolves, Macar stoper için devreye girdi. İlk teması kurdu. Wolves'ta yeni teknik direktör Lopetegui'nin listesindeki ilk ismin Szalai olduğu yazıldı. Wolves, Fenerbahçe'nin Szalai için düşündüğü 20 milyon euro'yu ödeyebilecek bir ekip olarak dikkat çekiyor.



Ayrıca İtalyan ekibi Napoli'nin de Miguel Crespo için sarı lacivertlilere teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.



Rakam konusunda çalışma yapıldığı belirtildi. Osayi Samuel hakkındaki iddia ise İspanya'dan geldi. Sağ bek arayışına devam eden Atletico Madrid'in öncelikli olmasa da listesine 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu da eklediği ifade edildi.