Vitor Pereira Jorge Jesus'un eski yardımcısını aldı!

Monteiro, "Hayat sonlar ve başlangıçlarla doludur. Aslında Jesus ile birlikte Flamengo'dan ayrıldığımda futbola veda etmiştim. İşler planladığım gibi gitmedi. 1 yıl izin yaptım. Harika seyahatlare çıktım. İnsanlarla tanıştım. Güzel bir hayat sürmeye çalıştım. Ancak, tamamen beklenmedik ve geri çevrilemez bir teklif aldım. Bugünden itibaren yolu Vitor Pereira ile birlitke yürüyeceğim." ifadelerini kullandı.
Portekizli antrenör, "Beni bugünlere getiren, kariyerimi şekillendiren Jorge Jesus'a çok özel bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Sadakat, bağlılılık ve saygıya dayalı bir ilişkimiz vardı. Jesus nerede olursa olsun, zaferlerine sevineceğim. Muhteşem JJ! Belki bir gün yeniden buluşuruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.