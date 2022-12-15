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Vitor Pereira Jorge Jesus'un eski yardımcısını aldı!

17 yıl boyunca Jorge Jesus'un fitness antrenörlüğünü yapan ancak yolları Fenerbahçe'den önce ayrılan Mario Monteiro, Vitor Pereira ile birlikte çalışmak için Flamengo'ya imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:30
Vitor Pereira Jorge Jesus'un eski yardımcısını aldı!
Jesus ile yollarının ayrılması ve Vitor Pereira'nın ekibine katılmasıyla ilgili konuşan Monteiro, "O kadar uzun sürmeyen evlilikler var. Belki bir gün Jesus ile bunca yıllık hikayelerimizi anlatacak bir kitap yaparım." dedi.

Monteiro, "Hayat sonlar ve başlangıçlarla doludur. Aslında Jesus ile birlikte Flamengo'dan ayrıldığımda futbola veda etmiştim. İşler planladığım gibi gitmedi. 1 yıl izin yaptım. Harika seyahatlare çıktım. İnsanlarla tanıştım. Güzel bir hayat sürmeye çalıştım. Ancak, tamamen beklenmedik ve geri çevrilemez bir teklif aldım. Bugünden itibaren yolu Vitor Pereira ile birlitke yürüyeceğim." ifadelerini kullandı.

Portekizli antrenör, "Beni bugünlere getiren, kariyerimi şekillendiren Jorge Jesus'a çok özel bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Sadakat, bağlılılık ve saygıya dayalı bir ilişkimiz vardı. Jesus nerede olursa olsun, zaferlerine sevineceğim. Muhteşem JJ! Belki bir gün yeniden buluşuruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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