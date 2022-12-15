Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Vincent Aboubakar üçüncü kez Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Vincent Aboubakar üçüncü kez Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Kamerunlu forvet, bir süredir Fenerbahçe ile temas halindeydi.
Yıldız golcü, Al-Nassr'daki hocasıyla yaşadığı kriz sonrası ayrılığı kafaya koydu.
Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ile büyük oranda anlaşırken Al-Nassr'la da el sıkışılması durumunda transfer resmiyet kazanacak.
VINCENT ABOUBAKAR ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Rudy Garcia'nın deneyimli golcüyle atışmasının ardından ayrılık kararı alan Kamerunlu yıldız, rotasını yeniden Süper Lig'e kırdı.
Beşiktaş formasıyla iki başarılı sezon geçiren Vincent Aboubakar bu kez Fenerbahçe formasını sırtına geçiriyor.
VINCENT ABOUBAKAR İLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Akşam'ın haberine göre, Aboubakar ile söz kesen Fenerbahçe, Al-Nassr'la temaslarını sıklaştırdı.
Suudi ekibiyle 1,5 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun transferi, Al-Nassr'ın yapacağı bir başka transfere bağlı olabilir.
Fenerbahçe'nin amacı ise Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak.
BEŞİKTAŞ İLE 3 KUPASI VAR
Vincent Aboubakar, iki dönem forma giydiği Beşiktaş'ta 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe'ye transferi durumunda Sarı-Lacivertli taraftarlar şampiyonluk yolunda çok ciddi bir hamle yapılacağını düşünüyor.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAR"
Fenerbahçeli taraftarlar, Vincent Aboubakar transferinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluğun garantileneceği görüşünde birleşti.
BREZİLYA'YA GOL ATTI KIRMIZI YEDİ
Aboubakar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşamıştı.
Kamerunlu golcü, Brezilya'ya gol atmış ve ardından formasını çıkararak sevincini yaşamıştı.
Aboubakar maçın uzatma anlarında nefis bir kafa vuruşuyla Brezilya ağlarını havalandırdı.
Ancak gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gördü.
Daha önce de sarı kartı bulunan Aboubakar böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı.