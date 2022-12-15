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Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir süredir Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgileniyordu. Kanarya, Aboubakar ile el sıkıştı ve transfer artık imzaya kaldı. İşte Fenerbahçe - Abouabakar transferinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:50
Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Vincent Aboubakar üçüncü kez Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Kamerunlu forvet, bir süredir Fenerbahçe ile temas halindeydi.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Yıldız golcü, Al-Nassr'daki hocasıyla yaşadığı kriz sonrası ayrılığı kafaya koydu.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ile büyük oranda anlaşırken Al-Nassr'la da el sıkışılması durumunda transfer resmiyet kazanacak.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

VINCENT ABOUBAKAR ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Rudy Garcia'nın deneyimli golcüyle atışmasının ardından ayrılık kararı alan Kamerunlu yıldız, rotasını yeniden Süper Lig'e kırdı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Beşiktaş formasıyla iki başarılı sezon geçiren Vincent Aboubakar bu kez Fenerbahçe formasını sırtına geçiriyor.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

VINCENT ABOUBAKAR İLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Akşam'ın haberine göre, Aboubakar ile söz kesen Fenerbahçe, Al-Nassr'la temaslarını sıklaştırdı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Suudi ekibiyle 1,5 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun transferi, Al-Nassr'ın yapacağı bir başka transfere bağlı olabilir.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Fenerbahçe'nin amacı ise Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

BEŞİKTAŞ İLE 3 KUPASI VAR
Vincent Aboubakar, iki dönem forma giydiği Beşiktaş'ta 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Fenerbahçe'ye transferi durumunda Sarı-Lacivertli taraftarlar şampiyonluk yolunda çok ciddi bir hamle yapılacağını düşünüyor.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAR"
Fenerbahçeli taraftarlar, Vincent Aboubakar transferinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluğun garantileneceği görüşünde birleşti.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

BREZİLYA'YA GOL ATTI KIRMIZI YEDİ
Aboubakar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşamıştı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Kamerunlu golcü, Brezilya'ya gol atmış ve ardından formasını çıkararak sevincini yaşamıştı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Aboubakar maçın uzatma anlarında nefis bir kafa vuruşuyla Brezilya ağlarını havalandırdı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Ancak gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'ye! Transfer imzaya kaldı

Daha önce de sarı kartı bulunan Aboubakar böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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