FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia için flaş iddia! Yeni sezon için Azul peşine düştü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye süpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı formasıyla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'ya Meksika'dan talip çıktı.

Meksika'dan Enner Valencia iddiası geldi... Haberde, yeni sezon için Michael Estrada'nın yerini alacak bir forvet arayan Cruz Azul'un gündeminde Valencia'nın yer aldığı bildirildi. 33 yaşındaki yıldızın, Fenerbahçe'de 6 aylık sözlesmesi kaldığı ve serbest bir oyuncu olarak pazarlık yapabileceği hatırlatıldı. Valencia'nın Liga MX'e dönmenin yanı sıra 2 yıl daha Avrupa'da kalma seçeneğini de değerlendireceği kaydedildi.