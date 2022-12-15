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Transferde pürüz çıktı! Samet Akaydın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, defans oyuncusu Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor ile görüşme yaparken, transferde bazı pürüzler olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:40
Transferde pürüz çıktı! Samet Akaydın...

Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki 28 yaşındaki defans oyuncusu için Adana ekibi 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.

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Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin bu bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ancak Adana Demirspor'un ise tutarı peşin istediği öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken futbolcu cephesi Fenerbahçe'den 3 yıl artı opsiyonlu bir kontrat istiyor. 1.90 boyundaki Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı. Fenerbahçe taraftarları, Samet Akaydın için 4 milyon Euro tutarın fazla olduğu görüşünde. Sosyal medyada taraftarlar, "Böyle bir transfere karşıyım, kimse Samet'i Jorge Jesus istiyor diye savunmaya geçmesin" şeklinde yorumlar yapıyor.

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