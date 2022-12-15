Torino’nun gözü Rossi’de

İtalyan basınına göre Torino, Diego Rossi'ye talip... Bordobeyazlı takımın 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve 6-7 milyon euro bandında teklif yapmayı planladığı aktarıldı. Kiralama seçeneğinin de masada olacağı bildirildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol attı; 7 asist gerçekleştirdi.
İtalyanbasınına göre Torino, Diego Rossi'ye talip... Bordobeyazlı takımın 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve 6-7 milyon euro bandında teklif yapmayı planladığı aktarıldı. Kiralama seçeneğinin de masada olacağı bildirildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol attı; 7 asist gerçekleştirdi.