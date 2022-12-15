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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isterken gözler yapılacak transferlere çevrilmiş durumda. Sarı lacivertlilerde bu anlamda öncelikli olarak stoper transferi yapılacağı aktarılırken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. İşte haberin detayları..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Ara transfere yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana hedef stoper takviyesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Bu mevki için 'yerli statüsü' avantajı nedeniyle Samet Akaydın ilk planda düşünülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Adana Demirspor ile bonservis pazarlıkları sürerken, farklı haberler de gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

İspanyol basını, Real Valladolid'in Faslı savunmacısı Jawad El Yamiq için Sampdoria ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Henüz kesin bir teklif olmadığı ancak ocak ayında durumun değişebileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

196

1.93 boyundaki El Yamiq; Genoa, Perugia ve Real Zaragoza formaları da giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Kariyerinde 196 resmi maçta 13 gol+6 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Fas Milli Takımı'nda 23 kez oynadı;

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

ÖNCELİK YERLİ STOPERDE

Valladolid'in Dünya Kupası'nda piyasa yapan 30 yaşındaki El Yamiq'i en iyi fiyata satarak kasasını doldurmayı düşündüğü ifade edildi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli Ju-Sung Kim'le de ilgilendiği iddialar arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

22 yaşındaki oyuncu FC Seoul forması giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

1.88 boyundaki Ju-Sung'un Napoli'ye satılan Kim gibi uygun bir rakama transfer edilip, kazanç elde edilme potansiyeli değerlendiriliyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Ancak öncelik yerli stoperde. Yabancı transferi için kontenjan açılması gerekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Bu anlamda takımda yapılacak transferlerde taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediliyor.

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