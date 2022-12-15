FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere 3'lü hamle! Kanarya'da öncelik yerli

Ara transfere yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana hedef stoper takviyesi...
Ara transfere yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana hedef stoper takviyesi...
Bu mevki için 'yerli statüsü' avantajı nedeniyle Samet Akaydın ilk planda düşünülüyor.
Adana Demirspor ile bonservis pazarlıkları sürerken, farklı haberler de gelmeye devam ediyor.
İspanyol basını, Real Valladolid'in Faslı savunmacısı Jawad El Yamiq için Sampdoria ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu bildirdi.
Henüz kesin bir teklif olmadığı ancak ocak ayında durumun değişebileceği aktarıldı.
196
1.93 boyundaki El Yamiq; Genoa, Perugia ve Real Zaragoza formaları da giydi.
Kariyerinde 196 resmi maçta 13 gol+6 asist üretti.
Fas Milli Takımı'nda 23 kez oynadı;
ÖNCELİK YERLİ STOPERDE
Valladolid'in Dünya Kupası'nda piyasa yapan 30 yaşındaki El Yamiq'i en iyi fiyata satarak kasasını doldurmayı düşündüğü ifade edildi...
Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli Ju-Sung Kim'le de ilgilendiği iddialar arasında.
22 yaşındaki oyuncu FC Seoul forması giyiyor.
1.88 boyundaki Ju-Sung'un Napoli'ye satılan Kim gibi uygun bir rakama transfer edilip, kazanç elde edilme potansiyeli değerlendiriliyor...
Ancak öncelik yerli stoperde. Yabancı transferi için kontenjan açılması gerekiyor.
Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Bu anlamda takımda yapılacak transferlerde taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediliyor.