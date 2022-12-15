Gelirde zirvede

Futbolda geçen sezonun mali raporu ortaya çıktı. Pandemiyle geçen yılların ardından kulüplerin tabloları düzeldi. Fenerbahçe, 239.2 milyon TL'lik yayın geliriyle 2021-22 sezonunda bu kategoride ilk sırada yer aldı. Trabzonspor 202.3 milyon TL'lik geliriyle ikinci sırayı alırken, Galatasaray yayından 192.9 milyon TL, Beşiktaş ise 181.9 milyon TL kazandı.
Futbolda geçen sezonun mali raporu ortaya çıktı. Pandemiyle geçen yılların ardından kulüplerin tabloları düzeldi. Fenerbahçe, 239.2 milyon TL'lik yayın geliriyle 2021-22 sezonunda bu kategoride ilk sırada yer aldı. Trabzonspor 202.3 milyon TL'lik geliriyle ikinci sırayı alırken, Galatasaray yayından 192.9 milyon TL, Beşiktaş ise 181.9 milyon TL kazandı.