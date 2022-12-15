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Gelirde zirvede

Futbolda geçen sezonun mali raporu ortaya çıktı. Pandemiyle geçen yılların ardından kulüplerin tabloları düzeldi. Fenerbahçe, 239.2 milyon TL'lik yayın geliriyle 2021-22 sezonunda bu kategoride ilk sırada yer aldı. Trabzonspor 202.3 milyon TL'lik geliriyle ikinci sırayı alırken, Galatasaray yayından 192.9 milyon TL, Beşiktaş ise 181.9 milyon TL kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Gelirde zirvede
Futbolda geçen sezonun mali raporu ortaya çıktı. Pandemiyle geçen yılların ardından kulüplerin tabloları düzeldi. Fenerbahçe, 239.2 milyon TL'lik yayın geliriyle 2021-22 sezonunda bu kategoride ilk sırada yer aldı. Trabzonspor 202.3 milyon TL'lik geliriyle ikinci sırayı alırken, Galatasaray yayından 192.9 milyon TL, Beşiktaş ise 181.9 milyon TL kazandı.
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