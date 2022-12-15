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FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Katar 2022 Dünya Kupası boyunca FIFA, oyuncularını turnuvaya gönderen kulüplere maddi destekte bulundu. Oyuncu başına yapılan ödemelere göre en çok geliri Beşiktaş elde ederken Hatayspor 3. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 15:14
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 55 bin dolar koydu.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Beşiktaşlı Romain Saiss (Fas), Wout Weghorst (Hollanda), Atiba Hutchinson (Kanada) ve Georges-Kevin Nkoudou (Kamerun) milli takımlarının başarısı için mücadele ederken, siyah-beyazlılar eski futbolcuları Domagoj Vida (Hırvatistan), Cyle Larin (Kanada) ve Michy Batshuayi'den de (Belçika) bonus kazandı.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Süper Lig'den 5 futbolcuyla Katar'a en fazla oyuncu gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvaya erken veda etmesi nedeniyle 512 bin dolar gelir elde etti.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Sarı-kırmızılı futbolculardan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Haris Seferovic (İsviçre), Dries Mertens (Belçika) ve Victor Nelsson (Danimarka), kupa heyecanı yaşadı.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Galatasaray, eski futbolcu ABD'li Deandre Yedlin'den de bonus aldı.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Süper Lig takımlarından en çok gelir elde eden üçüncü takım Hatayspor oldu.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Samuel Adekugbe'yi Kanada Milli Takımı'na gönderen Hatayspor, eski kalecisi Munir Muhammedi'nin Fas kadrosunda yer almasıyla 430 bin dolarlık gelirin sahibi oldu.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Kupaya Michy Batshuayi (Belçika) ve Enner Valencia'yi (Ekvador) gönderen Fenerbahçe'nin kasasına ise 297 bin dolar girdi.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Sarı-lacivertliler, Napoli'de forma giyen eski futbolcusu Güney Koreli Kim Min Jae'den de bonus elde etti.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

EN ÇOK GELİR MANCHESTER CITY'NİN!

Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen Barcelona, 4,1 milyon dolar yardım alacak.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Premier Lig takımlarından Manchester United 13 oyuncu için 3,6 milyon, 12 oyuncusu organizasyonda yer alan Chelsea 3 milyon, Tottenham da 11 oyuncu için 2,8 milyon dolar gelir elde edecek.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor.

FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti!

FIFA, başvuruda bulunan kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son 16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde 320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.

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