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Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavi süreçleri devam eden futbolcular bireysel programları dahilinde çalışmalar yaparken, Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı. Nazım, Mayıs ayında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve Haziran ayında Avusturya'da ameliyat edilmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 15:14
Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Sahada koşu ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman; pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Tedavi süreçleri devam eden futbolcular bireysel programları dahilinde çalışmalar yaparken, Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

MAYIS AYINDA SAKATLANMIŞTI!

Nazım, Mayıs ayında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve Haziran ayında Avusturya'da ameliyat edilmişti.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Milli sağ bek bu süreçte 27 resmi maç kaçırdı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Sarı-lacivertliler'de Enner Valencia ile Luan Peres de günü bireysel saha çalışmaları ile geçirdi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe'de Joao Pedro, Arda Güler, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır ve Çağtay Kurukalıp'ın tedavisi devam ediyor.

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