Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Sahada koşu ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman; pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Tedavi süreçleri devam eden futbolcular bireysel programları dahilinde çalışmalar yaparken, Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
MAYIS AYINDA SAKATLANMIŞTI!
Nazım, Mayıs ayında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve Haziran ayında Avusturya'da ameliyat edilmişti.
Milli sağ bek bu süreçte 27 resmi maç kaçırdı.
Sarı-lacivertliler'de Enner Valencia ile Luan Peres de günü bireysel saha çalışmaları ile geçirdi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Arda Güler, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır ve Çağtay Kurukalıp'ın tedavisi devam ediyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri, 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor ile karşılaşacak, 24 Aralık'ta ise Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak.