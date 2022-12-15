Fenerbahçeli Enner Valencia hayalini açıkladı! "Umarım..."

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3 gol atarak başarılı bir performans sergileyen Enner Valencia, Ekvador'uy gruptan çıkaramamıştı.

Yıldız oyuncu, Revista Vistazo'ya yaptığı konuşmada, Ekvador ile olan hayalini açıkladı.

İşte o sözler...

"Yeni bir Dünya Kupası'na kadar, uzun yolumuz var. Bana ihtiyaç duyulduğu her an, milli takımın yanında olacağım. Ekvador'a hak ettiğini veremediğimi düşündüğümde, kesinlikle kenara çekileceğim.

En büyük hayalim, Ekvador ile bir şampiyonluk kazanmak ve umarım emekli olmadan bunu başarabilirim."



