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Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Takımdaki önemli isimleri kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu planlıyor. Sarı lacivertli idareciler, yabancı kulüplerin transfer gündeminde olan Altay Bayındır ile masaya oturdu. 24 yaşındaki kalecinin, yapılan görüşmeye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Görüşülen bir diğer isimse, Miha Zajc. Sloven oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirdiği ancak yurt içinden ve Avrupa'dan teklifler aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 15:23
Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Takımdaki önemli isimleri kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu planlıyor.

Sözleşmesi bitecek olan oyuncularına imza attırmak için harekete geçen yönetim, iç transfer görüşmelerine başladı.

Sarı lacivertli idareciler, yabancı kulüplerin transfer gündeminde olan Altay Bayındır ile masaya oturdu. 24 yaşındaki kalecinin, yapılan görüşmeye olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Altay'ın, yeni bir çıkış maddesi olan ve güncellenmiş yıllık ücret içeren sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Görüşülen bir diğer isimse, Miha Zajc. Sloven oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirdiği ancak yurt içinden ve Avrupa'dan teklifler aldığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre Zajc ile sözleşme uzatmak isteyen sarı lacivertli yönetim, oyuncunun da sıcak bakması halinde ücret ve detayları konuşup yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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