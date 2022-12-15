Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!

Fenabahçe'de, arkasında her an oynamaya hazır iyi bir kalecinin olmamasının Altay Bayındır'ın form grafiğini olumsuz etkilediği yönünde yorumlar İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıktan kurtulup hazırlık maçlarında gösterdiği performansla son buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 11:20
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci!
Göztepe'den 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can, yaşadığı üst adale yırtığı sakatlığından tamamen kurtularak özlediği formuna kavuştuğunu hazırlık maçlarında ortaya koydu. Özellikle Belek kampının son günü Alanya'da oynanan Salernitana maçında 70 dakika oyunda kalan ve dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki eldiven sarı lacivertli takımın kalesine rekabet getirmekte kararlı gözüküyor.

Rotasyona çok önem veren Jorge Jesus'un da 20 Aralık Salı İstanbulspor'la oynanacak kupa maçında İrfan Can'a görev vermesi bekleniyor.
DİĞER
Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni Ardaları! Genç yıldızlarla anlaşma sağlandı...
Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak bebek için tırım tırım aradıkları evi Beykoz'da buldu! Hamile olduğu ortaya çıkan Aslı'nın saray yavrusu....
Şenol Güneş'ten ayrılığa veto! İşte o sözler
Kariyeriyle ilgili konuştu! "Net olan tek şey..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe o ismin transferinde geri adım attı!
Aboubakar F.Bahçe'ye! Transfer imzaya kaldı
KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Afyonkarahisar Dinar Toki Kura Çekilişi Canlı İzle!
FED faiz kararı ne oldu Aralık 2022?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu" Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu" 11:42
Kariyeriyle ilgili konuştu! "Net olan tek şey..." Kariyeriyle ilgili konuştu! "Net olan tek şey..." 11:27
Kim Min Jae: Transfer söylentilerinden rahatsızım! Kim Min Jae: Transfer söylentilerinden rahatsızım! 11:27
Kerem'den transfer açıklaması! "Her futbolcu..." Kerem'den transfer açıklaması! "Her futbolcu..." 11:27
Aston Villa - Villarreal maçı saat kaçta? Aston Villa - Villarreal maçı saat kaçta? 11:15
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci! 11:13
Daha Eski
Kupada 5. tur heyecanı! Sahne 4 büyüklerin Kupada 5. tur heyecanı! Sahne 4 büyüklerin 11:12
Galatasaray'da anlamlı buluşma! Galatasaray'da anlamlı buluşma! 10:59
Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj var Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj var 10:58
"Hedefimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası" "Hedefimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası" 10:42
Şenol Güneş'ten ayrılığa veto! İşte o sözler Şenol Güneş'ten ayrılığa veto! İşte o sözler 10:26
Mourinho için flaş iddia! Sıcak bakıyor Mourinho için flaş iddia! Sıcak bakıyor 10:23