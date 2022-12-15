Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarına hazır. Kanarya, hazırlık maçlarının hiçbirinde yenilmedi ve Süper Lig öncesi iddialı hazırlık maçları geçirdi. Bununla beraber Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, forvet hattına dair de yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:02
Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası sonrası kupada İstanbulspor, ligde de Trabzonspor ile oynanacak maçlar için hazırlıklar sürüyor.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Teknik direktör Jorge Jesus özellikle hücum hattı için planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Joao Pedro'nun sakatlığı canları sıksa da Joshua King'in güçlü dönüşü moralleri düzeltiyor.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Enner Valencia'nın da kısa sürede takıma katılacak olması bir başka sevindirici gelişme oldu.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Aynı zamanda eldeki diğer forvetler Batshuayi ve Serdar Dursun son derece formdalar.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

KAMPIN YILDIZI
Milliyet'in haberine göre, elinde 4 ayrı forvet olan Jesus, Diego Rossi'yi de zaman zaman hücum oynatmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Ancak şu an için kısa vadede ilk 11'de King'in olması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

3'lü savunma düzeninde ileride kanat forvet olacak King, 4'lü formasyona geçildiğinde direkt forvet olarak görev yapacak.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

Jorge Jesus'un en güvendiği isimlerin başında gelen Norveçli yıldız, kamp sürecinin de yıldızlarından biriydi.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

4 hazırlık maçında forma giyen King, rakip filelere 3 gol bıraktı.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

King'in hem son vuruşları hem de hava toplarında etkili olması teknik heyeti zorlu maç takvimi öncesi umutlandırıyor.

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası forvet hazır! Jorge Jesus'un Joshua King planı...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN DÜNYA KUPASI SONRASI MAÇLARI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe o ismin transferinde geri adım attı!
Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler!
Çorum TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Çorum kazananlar isim listesi)
Ordu TOKİ kura çekilişi canlı izle
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler! Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler! 08:14
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum 07:45
Aslan play-off turuna yükseldi! Aslan play-off turuna yükseldi! 01:26
F.Bahçe İspanya'da galip! F.Bahçe İspanya'da galip! 01:24
Premier Lig'den geliyor! Aslan aradığı ismi buldu Premier Lig'den geliyor! Aslan aradığı ismi buldu 00:44
A. Efes sahasında Baskonia'ya kaybetti! A. Efes sahasında Baskonia'ya kaybetti! 00:44
Daha Eski
Erden Timur'dan transfer açıklaması! Erden Timur'dan transfer açıklaması! 00:44
G.Saray'a Inaki Pena'dan kötü haber! G.Saray'a Inaki Pena'dan kötü haber! 00:43
Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor 00:43
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı 00:43
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi 00:42
Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... 00:42