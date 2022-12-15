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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı ile sarsılmıştı. Golcü arayışına giren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen Fran Navarro için istenen bonservis bedeli netleşti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 08:17
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Sarı-lacivertli takım bu arada hazırlık maçlarına da çıktı ve iyi bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Fenerbahçe'nin, Rayo Vallecano ile oynadığı maçta ise camiayı üzen bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Joao Pedro, ciddi bir sakatlık geçirdi. Yıldız ismin 3 ay forma giyemeyeceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Kanarya'da Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına takviye gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Pedro'nun yerine Jorge Jesus'un yönetime Gil Vicente'de forma giyen Fran Navarro'nun ismini verdiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

24 yaşındaki İspanyol forvet bu sezon 20 maçta 11 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Portekiz ekibinin, bonservis için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V. Mestella ve Lokeren gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan genç golcü, Gil Vicente'de 55 maçta 27 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

İspanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Kariyerinde 171 karşılaşmada forma giyen Navarro, 56 gol ve 9 asistle toplamda 65 gole katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

Gil Vicente'ye bedelsiz olarak transfer olan Navarro'nun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

İspanyol forvet santrforun yanı sıra 10 numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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