FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jesus'un gözdesi Fran Navarro için bu rakamı istediler!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli takım bu arada hazırlık maçlarına da çıktı ve iyi bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin, Rayo Vallecano ile oynadığı maçta ise camiayı üzen bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Joao Pedro, ciddi bir sakatlık geçirdi. Yıldız ismin 3 ay forma giyemeyeceği belirtiliyor.
Kanarya'da Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına takviye gündeme geldi.
Pedro'nun yerine Jorge Jesus'un yönetime Gil Vicente'de forma giyen Fran Navarro'nun ismini verdiği ileri sürüldü.
24 yaşındaki İspanyol forvet bu sezon 20 maçta 11 gol attı.
Portekiz ekibinin, bonservis için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı bildirildi.
Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V. Mestella ve Lokeren gibi takımlarda forma giydi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan genç golcü, Gil Vicente'de 55 maçta 27 gol attı.
İspanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Kariyerinde 171 karşılaşmada forma giyen Navarro, 56 gol ve 9 asistle toplamda 65 gole katkıda bulundu.
Gil Vicente'ye bedelsiz olarak transfer olan Navarro'nun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.
İspanyol forvet santrforun yanı sıra 10 numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.