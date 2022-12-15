Durmak yasak

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası nedeni ile liglere verilen arada hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Jorge Jesus ara sonrası yoğunlaşacak maç takvimine oyuncuları hazırlamak için bir taraftan kondisyon yüklüyor. Diğer yandan taktik çalışmalar yaptırıyor. Oyuncuların hırsı sevindiriyor.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası nedeni ile liglere verilen arada hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Jorge Jesus ara sonrası yoğunlaşacak maç takvimine oyuncuları hazırlamak için bir taraftan kondisyon yüklüyor. Diğer yandan taktik çalışmalar yaptırıyor. Oyuncuların hırsı sevindiriyor.