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Durmak yasak

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası nedeni ile liglere verilen arada hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Jorge Jesus ara sonrası yoğunlaşacak maç takvimine oyuncuları hazırlamak için bir taraftan kondisyon yüklüyor. Diğer yandan taktik çalışmalar yaptırıyor. Oyuncuların hırsı sevindiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Durmak yasak
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası nedeni ile liglere verilen arada hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Jorge Jesus ara sonrası yoğunlaşacak maç takvimine oyuncuları hazırlamak için bir taraftan kondisyon yüklüyor. Diğer yandan taktik çalışmalar yaptırıyor. Oyuncuların hırsı sevindiriyor.
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