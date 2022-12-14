Vitor: Bana Rossi’yi verin

Flamengo ile anlaşan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin peşinde. Kanarya'nın eski hocası, Uruguaylı yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istedi. Fenerbahçe sezon başında tapusunu aldığı tecrüebli hücum oyuncusu için 12 milyon euro istiyor. Brezilya ekibinin ilk teklifi 7.5 milyon euro oldu. Pazarlıklar devam ediyor.
Flamengoile anlaşan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin peşinde. Kanarya'nın eski hocası, Uruguaylı yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istedi. Fenerbahçe sezon başında tapusunu aldığı tecrüebli hücum oyuncusu için 12 milyon euro istiyor. Brezilya ekibinin ilk teklifi 7.5 milyon euro oldu. Pazarlıklar devam ediyor.