Pedro'ya dön çağrısı

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan Joao Pedro geçmiş tatilden bir kare paylaştı. İtalyan yıldız, ailesiyle birlikte zıplarken bir fotoğrafını yükledi. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hücum oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Eski kulübü Cagliari'liler ise "Dön ve bizi kurtar" dediler.
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan Joao Pedro geçmiş tatilden bir kare paylaştı. İtalyan yıldız, ailesiyle birlikte zıplarken bir fotoğrafını yükledi. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hücum oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Eski kulübü Cagliari'liler ise "Dön ve bizi kurtar" dediler.