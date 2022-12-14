Haberler Fenerbahçe Pedro'ya dön çağrısı

Pedro'ya dön çağrısı

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan Joao Pedro geçmiş tatilden bir kare paylaştı. İtalyan yıldız, ailesiyle birlikte zıplarken bir fotoğrafını yükledi. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hücum oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Eski kulübü Cagliari'liler ise "Dön ve bizi kurtar" dediler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Pedro'ya dön çağrısı
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan Joao Pedro geçmiş tatilden bir kare paylaştı. İtalyan yıldız, ailesiyle birlikte zıplarken bir fotoğrafını yükledi. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hücum oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Eski kulübü Cagliari'liler ise "Dön ve bizi kurtar" dediler.
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