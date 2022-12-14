Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu 8 numaraya

Ferdi Kadıoğlu 8 numaraya

Jorge Jesus, Bünyamin Balcı transferine büyük önem veriyor. Ferdi Kadıoğlu, mecburen bek pozisyonuna evrilmişti. Hem sağ hem de sol bekte görev almıştı. Oysa Portekizli teknik adam onu 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor. Böylece Ferdi'nin delici özelliklerinden faydalanabilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Ferdi Kadıoğlu 8 numaraya
Jorge Jesus, Bünyamin Balcı transferine büyük önem veriyor. Ferdi Kadıoğlu, mecburen bek pozisyonuna evrilmişti. Hem sağ hem de sol bekte görev almıştı. Oysa Portekizli teknik adam onu 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor. Böylece Ferdi'nin delici özelliklerinden faydalanabilecek.
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