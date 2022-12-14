Ferdi Kadıoğlu 8 numaraya

Jorge Jesus, Bünyamin Balcı transferine büyük önem veriyor. Ferdi Kadıoğlu, mecburen bek pozisyonuna evrilmişti. Hem sağ hem de sol bekte görev almıştı. Oysa Portekizli teknik adam onu 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor. Böylece Ferdi'nin delici özelliklerinden faydalanabilecek.
JorgeJesus, Bünyamin Balcı transferine büyük önem veriyor. Ferdi Kadıoğlu, mecburen bek pozisyonuna evrilmişti. Hem sağ hem de sol bekte görev almıştı. Oysa Portekizli teknik adam onu 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor. Böylece Ferdi'nin delici özelliklerinden faydalanabilecek.