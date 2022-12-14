FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sarı-lacivertli takımda transfer operasyonları hız kesmeden devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Flamengo ile anlaşan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin peşinde.
Kanarya'nın eski hocası, Uruguaylı yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istedi.
Fenerbahçe sezon başında tapusunu aldığı tecrübeli hücum oyuncusu için 12 milyon euro istiyor.
Brezilya ekibinin ilk teklifi 7.5 milyon euro oldu.
İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 22 karşılaşmada görev alan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükseldi.
2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.
2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.
İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Uruguay Milli Takımı ile 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...