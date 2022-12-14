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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Flamengo'nun başına geçen sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Kanarya'dan o ismi gözüne kestirdi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 08:14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Kanarya'nın eski hocası, Uruguaylı yıldızın mutlaka takıma kazandırılmasını istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Fenerbahçe sezon başında tapusunu aldığı tecrübeli hücum oyuncusu için 12 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Brezilya ekibinin ilk teklifi 7.5 milyon euro oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 22 karşılaşmada görev alan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Kanarya'nın yıldız ismine kanca!

Uruguay Milli Takımı ile 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...

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