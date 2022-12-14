Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ciddi bir sakatlık geçiren ve 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Joao Pedro, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yıldız ismin bu gönderisine Cagliari'li taraftarlar yorum yağdırdı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 10:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı mücadeleyi kazanmasına rağmen Joao Pedro'yu kaybetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası dizi ile bileğinde ödem ve travma tespit edildiği açıklanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Brezilya asıllı İtalyan forvet, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Fenerbahçe, Pedro'nun yerine takviye arayışına girerken yıldız futbolcudan da sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Joao Pedro, geçmiş tatilden bir kare paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

İtalyan yıldız, ailesiyle birlikte zıplarken bir fotoğrafını yükledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hücum oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Eski kulübü Cagliari'liler ise "Dön ve bizi kurtar" dediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'teİtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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