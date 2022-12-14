FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya Cagliari taraftarından 'geri dön' çağrısı!

2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı mücadeleyi kazanmasına rağmen Joao Pedro'yu kaybetmişti.
Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası dizi ile bileğinde ödem ve travma tespit edildiği açıklanmıştı.
Brezilya asıllı İtalyan forvet, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe, Pedro'nun yerine takviye arayışına girerken yıldız futbolcudan da sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Joao Pedro, geçmiş tatilden bir kare paylaştı.
İtalyan yıldız, ailesiyle birlikte zıplarken bir fotoğrafını yükledi.
Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli hücum oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Eski kulübü Cagliari'liler ise "Dön ve bizi kurtar" dediler.
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'teİtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.