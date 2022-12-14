FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, eksik mevkileri belirleyerek takviye yapılmasını istedi.
Kanarya'nın hedefinde Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı var.
Jorge Jesus, Bünyamin Balcı transferine büyük önem veriyor.
Ferdi Kadıoğlu, sol bek sıkıntısından dolayı mecburen bek pozisyonuna evrilmişti.
Genç futbolcu, hem sağ hem de sol bekte görev almıştı.
Oysa Portekizli teknik adam onu 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor.
Böylece Ferdi'nin delici özelliklerinden faydalanabilecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Ferdi, 2 asiste imzasını attı.
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.
2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro...