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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertliler hedeflediği ismi alabilirse Ferdi Kadıoğlu da orijinal mevkisine dönebilecek. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, eksik mevkileri belirleyerek takviye yapılmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Kanarya'nın hedefinde Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Jorge Jesus, Bünyamin Balcı transferine büyük önem veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Ferdi Kadıoğlu, sol bek sıkıntısından dolayı mecburen bek pozisyonuna evrilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Genç futbolcu, hem sağ hem de sol bekte görev almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Oysa Portekizli teknik adam onu 8 numara pozisyonunda oynatmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Böylece Ferdi'nin delici özelliklerinden faydalanabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Ferdi, 2 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun gözü o transferde!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.

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