En neşelisi Willian Arao

Fenerbahçe'nin idmanlarındann kahkaha sesleri eksik olmuyor. Takımın en neşeli ismi olan Willian Arao neredeyse oradan bir kahkaha sesi yükseliyor. Arkadaşlarına sık sık takılan ve onları güldüren Brezilyalı orta saha tam bir neşe kaynağı. Yıldız ismin hem yabancılarla hem de yerli oyuncularla arası mükemmel seviyede.
Fenerbahçe'nin idmanlarındann kahkaha sesleri eksik olmuyor. Takımın en neşeli ismi olan Willian Arao neredeyse oradan bir kahkaha sesi yükseliyor. Arkadaşlarına sık sık takılan ve onları güldüren Brezilyalı orta saha tam bir neşe kaynağı. Yıldız ismin hem yabancılarla hem de yerli oyuncularla arası mükemmel seviyede.