Ara vermeden idmana devam

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın dünkü çalışmasına sakatlığını atlatan Emre Mor da katıldı. Fenerbahçe'nin idmanı bir hayli keyifli ve hırslı geçti. Sakatlıktan müthiş dönen Joshua King yine golleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Jorge Jesus da oyuncularının form durumundan memnun.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın dünkü çalışmasına sakatlığını atlatan Emre Mor da katıldı. Fenerbahçe'nin idmanı bir hayli keyifli ve hırslı geçti. Sakatlıktan müthiş dönen Joshua King yine golleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Jorge Jesus da oyuncularının form durumundan memnun.