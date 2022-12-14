Haberler Fenerbahçe Ara vermeden idmana devam

Ara vermeden idmana devam

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın dünkü çalışmasına sakatlığını atlatan Emre Mor da katıldı. Fenerbahçe'nin idmanı bir hayli keyifli ve hırslı geçti. Sakatlıktan müthiş dönen Joshua King yine golleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Jorge Jesus da oyuncularının form durumundan memnun.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Ara vermeden idmana devam
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın dünkü çalışmasına sakatlığını atlatan Emre Mor da katıldı. Fenerbahçe'nin idmanı bir hayli keyifli ve hırslı geçti. Sakatlıktan müthiş dönen Joshua King yine golleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Jorge Jesus da oyuncularının form durumundan memnun.
DİĞER
Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon liralık doğum hediyesi aldı
F.Bahçe'de sağ bek için karar verildi!
Fransa'dan flaş Beşiktaş iddiası! 'Milli yıldızı kiralık istiyorlar'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif...
Fenerbahçe Güney Koreli 2 yıldızı bitiriyor!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif... F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif... 08:14
Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri... Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri... 07:57
F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti! 00:21
G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... 00:21
G.Saray'a Depay'dan kötü haber! Transferi... G.Saray'a Depay'dan kötü haber! Transferi... 00:21
Josef'ten ayrılık itirafı! "Burada kalmak..." Josef'ten ayrılık itirafı! "Burada kalmak..." 00:21
Daha Eski
G.Saray Lazio'ya mağlup oldu! G.Saray Lazio'ya mağlup oldu! 00:20
Okan Buruk: Yavaş yavaş tamamlanıyoruz Okan Buruk: Yavaş yavaş tamamlanıyoruz 00:20
Valencia'ya sürpriz talip! Ekvador basını duyurdu Valencia'ya sürpriz talip! Ekvador basını duyurdu 00:20
Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar 00:20
F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha! F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha! 00:19
G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi... G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi... 00:19