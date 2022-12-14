FENERBAHÇE HABERLERİ | Rivaldo'dan Jesus ve Brezilya açıklaması!

Sarı-lacivertlilerin şu sıralar en büyük endişesi teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı hoca adayları arasında olması. Fenerbahçeliler, başkan Ali Koç'a "Onu kaptırma" diye baskı yaparken Brezilya'dan güzel bir haber geldi. Dünya Kupası maçlarını Katar'da yerinde takip eden ve ülkede çok sevilen, fikirlerine önem verilen Rivaldo, yabancı teknik direktöre karşı olduğunu söyledi. Brezilyalı efsane, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Takımımız için yabancı bir teknik direktör düşünmek kendi hocalarımıza saygısızlık. Milli Takım'ın başına geçecek ve iyi iş çıkaracak teknik direktörlere sahibiz" yazdı. Fenerbahçeliler, bu tweet'i beğeni yağmuruna tuttu.