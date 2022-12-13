Ronaldo’nun adayı: Diniz!

Sambacıların efsane golcüsü Ronaldo da Brezilya'daki hoca tartışmalarına katıldı. Ünlü yıldız, "Konuşulan isimlerin hepsine saygı duyuyorum. Fakat benim adayım Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör" dedi.
Sambacılarınefsane golcüsü Ronaldo da Brezilya'daki hoca tartışmalarına katıldı. Ünlü yıldız, "Konuşulan isimlerin hepsine saygı duyuyorum. Fakat benim adayım Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör" dedi.