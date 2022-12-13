Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası yeni bir golcü arayışına girmişti. Kanarya bu bağlamda, 2 yıldızla ilgilenirken, masada sürpriz bir ismin daha konuşulduğu öğrenildi. Bu ismin, Halil Dervişoğlu olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 11:15
Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan maçta büyük bir şok yaşamıştı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Sarı lacivertlilerin golcüsü Joao Pedro, maçta sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Kanarya, Pedro'nun sakatlığına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

"Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ
Öte yandan Joao Pedro, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradaki Antalya kampında yer almadı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Pedro'nun sakatlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

"Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Son kontrolleri bekliyoruz.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Beklenenden önce dönebilir.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Oradan iyi bir haber bekliyoruz.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam. Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Takıma geç katıldı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Sezon başında sakatlandı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Bu 6 hafta onun için çok önemliydi.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Tam arkadaşlarını yakalayabileceği bir dönemdi.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Ona gerçekten çok üzüldük."

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

F.BAHÇE TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Kanarya, Pedro yerine bir transfer yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Fenerbahçe'nin listesinin ilk sıralarında, Luis Muriel ve Aboubakar var.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

Bununla beraber Fenerbahçeli kurmaylar, masada Halil Dervişoğlu ismini de görüşmeye başladı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Joao Pedro yerine 2 isim ve Halil Dervişoğlu sürprizi...

23 yaşındaki forvet Burnley formasıyla bu sezon Championship'te 1 gol attı

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