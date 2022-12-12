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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği belirtilen golcü oyuncu Antoine Semenyo'nun geleceği netleşti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 16:43
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joao Pedro'nun sakatlığı sonrasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapacağı gündemdeki sıcaklığını koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri olan Bristol City'nin golcüsü Antoine Semenyo ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar ile birlikte alternatif isimlerden biri olarak listede tuttuğu Antoine Semenyo için Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, Everton ve Watford kulüpleri devreye girmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Championship ekibi Bristol City, transferin gözdesi haline gelen futbolcu ile ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

SEMENYO'YU İSTEYEN ÇOK

Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar ile birlikte alternatif isimlerden biri olarak listede tuttuğu Antoine Semenyo için Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, Everton ve Watford kulüpleri devreye girmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Championship ekibi Bristol City, transferin gözdesi haline gelen futbolcu ile ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Bristol City Kulübü ile Semenyo arasındaki sözleşme normal şartlarda 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Ancak; Championship ekibi, memnun olduğu futbolcunun sözleşmesini 1 sene uzatma hakkına sahip.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Takvim'de yer alan habere göre Bristol, 22 yaşındaki golcü ile yola devam etme kararı aldı. Bristol taraftarları da futbolcunun kalması yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro güncel değeri olan futbolcunun Gana ve İngiltere vatandaşlığı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Santrfor, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Semenyo, bu sezon Bristol City'de 18 maçta 935 dakika süre aldı ve 4 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

İLGİ VAR RESMİ TEKLİF YOK

Bu arada Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Semenyo ile ilgili Fenerbahçe'nin henüz resmi bir transfer teklifi olmadığı ve transfer sürecinin sadece ilgi düzeyinde olduğu öğrenildi. Futbolcunun da Ada'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

ÜÇ KULÜP TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Öte yandan 1.85 boyundaki Antoine Semenyo'ya İskoç ekipleri de yakından ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

Ada basınına göre; Semenyo için devre arası transfer döneminde hamleler olacağı konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ilgilendiği Antoine Semenyo'da karar verildi!

İngiliz ekibi Bournemouth'un dışında Celtic ve Rangers da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayında bu kulüpler futbolcuyu transfer etmek için uğraş verecek.

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