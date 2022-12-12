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Sakatlarda son durum

Antalya kampına; Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Luan Peres, Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler, sakatlıkları sebebiyle katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Sakatlarda son durum

Antalya kampına; Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Luan Peres, Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler, sakatlıkları sebebiyle katılmadı. Buna rağmen takımın 4 hazırlık maçını da kazanması ayrı bir anlam kazandı... Valencia'nın 2 hafta, Alioski'nin 2-3 haftaya antrenmanlara başlaması bekleniyor. Kaleci Altay, Arda Güler ve Emre Mor bir aksilik olmazsa İstanbulspor ile oynanacak kupa maçında sahada olacak. Joao Pedro'nun durumu bugün çekilecek MR'dan sonra kesinleşecek. Rennes maçında bacağını kale direğine çarpan Luan Peres'in ise tedavisi sürüyor.

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