Rakipler düşünsün

Antalya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Sarı-lacivertliler, Belek'te teknik direktör Jesus yönetiminde yaptığı idmanlarla hedeflenen seviyeye büyük ölçüde ulaştı. Dünya Kupası arasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrılan takım ligin ikinci bölümüne hazır olduğunu gösterdi. Kadıköy'de La Liga ekipleri Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i ise 2-1 mağlup eden Kanarya, Alanya'da yapılan karşılaşmalarda da Alanyaspor'u üstün bir oyunla 4-2, Serie A'dan Salernitana'yı ise 3-0'la geçti. Dört maçta da oynanan arzulu, etkili ve disiplinli oyun, skor zenginliği tam not aldı. Aranın ardından ligde çıkılacak Trabzonspor deplasmanı öncesi umutlar arttı.