King dopingi

Sakatlığını atlatan Joshua King eski formuna doğru hızla yaklaşıyor. Belçikalı oyuncu, hazırlık maçlarında attığı 3 golle göz doldururken, Joao Pedro şokunu bir nebze de olsa hafifletti... Rayo Vallecano, Villarreal ve Salernitana filelerini havalandıran King'in etkili dönüşü ile teknik direktör Jesus'un da hücum planlarında eli rahatladı.
Sakatlığını atlatan Joshua King eski formuna doğru hızla yaklaşıyor. Belçikalı oyuncu, hazırlık maçlarında attığı 3 golle göz doldururken, Joao Pedro şokunu bir nebze de olsa hafifletti... Rayo Vallecano, Villarreal ve Salernitana filelerini havalandıran King'in etkili dönüşü ile teknik direktör Jesus'un da hücum planlarında eli rahatladı.