Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce de Mert Hakan ile ilgilenen ancak transferde başarılı olamayan o kulüp, bu kez daha yüksek bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Fenerbahçe'ye yapılacak teklifin ardından Mert Hakan Yandaş'ın vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 12:24
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

CSKA Moskova bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını Mert Hakan Yandaş için çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Bu sezon başında da tecrübeli futbolcu ile ilgilenen Rus temsilcisinin transfer teklifi kabul görmemişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Sarı Kanarya bu gelişmelerinin yanında, Dünya Kupası arasının en formda ismi olan Mert Hakan yeni mukavele için masaya oturmayı planlıyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ'A İLGİ YÜKSELDİ
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle dalgalı bir form grafiği yakalayan Mert Hakan Yandaş, formasından uzak kalmıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Dünya Kupası arasını güzel geçiren 28 yaşındaki futbolcu, Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile alkış alan Mert Hakan'ın ilk 11'de kendine yer edinmesi bekleniyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Sezon başında CSKA Moskova'dan transfer teklifi alan deneyimli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

CSKA MOSKOVA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR
Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturacak.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Rus temsilcisi, sarı-lacivertlileri ikna edememişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN 137 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 7 milyon euroluk (137.27 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlanan CSKA Moskova, transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Sarı-lacivertlilerin yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği ileri sürüldü.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İÇİN MASAYA OTURACAK
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile yeni bir mukavele imzalamayı düşünüyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Yabancı kuralına dikkat eden sarı-lacivertliler, başarılı yerli futbolcusunu kaybetmek istemiyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
Fenerbahçe'nin yıldızı, 19 Ağustos 1994'te Bursa'da dünyaya geldi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Yıldız isim, 1.74 boyunda.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Mert Hakan Yandaşi merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Mert Hakan, kariyerine Oyak Renault altyapısında başladı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Daha sonra Altınordu, Yeşil Bursa, Tire 1922, Menemen Belediye ve Sivasspor'da oynadı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Mert Hakan'ın piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro civarında. (Transfermarkt)

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Mert Hakan, A Milli Takım'da 1 kez oynadı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

"HOCAMIZ BÜYÜK OTORİTE"
Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldızı, son olarak oynanan ve galibiyetle ayrıldıkları Salernitana maçı sonrası, Jesus'a övgüler yağdırmıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Mert Hakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

"Başından beri bir otorite var. Kim ne kadar oynarsa oynasın tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış bir futbolcu ortamı var ve bunu sağlayan da bir otorite var.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Hocamız büyük bir otorite.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Bizim ona inanmamız, onun bize sert ama babacan gelmesi, bütün birlikteliği ve samimiyeti oluşturuyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Herkesin birbirine inandığı güzel bir ortam var.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Bu sene çok özel bir yıl. Hocamızla, oyuncularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olmasıyla herkes tek hedefe odaklanmış halde.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Hoca, kulübe yardımcı olmak açısından burada bulunuyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

Ben de takım arkadaşlarıma kavga demeyelim de reaksiyon olarak bunları saha içinde vermemiz gerekiyor.

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