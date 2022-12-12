Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Rakam artırdılar

CSKA Moskova bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını Mert Hakan Yandaş için çalmaya hazırlanıyor.
CSKA Moskova bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını Mert Hakan Yandaş için çalmaya hazırlanıyor.
Bu sezon başında da tecrübeli futbolcu ile ilgilenen Rus temsilcisinin transfer teklifi kabul görmemişti.
Sarı Kanarya bu gelişmelerinin yanında, Dünya Kupası arasının en formda ismi olan Mert Hakan yeni mukavele için masaya oturmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ'A İLGİ YÜKSELDİ
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle dalgalı bir form grafiği yakalayan Mert Hakan Yandaş, formasından uzak kalmıştı.
Dünya Kupası arasını güzel geçiren 28 yaşındaki futbolcu, Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı.
Hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile alkış alan Mert Hakan'ın ilk 11'de kendine yer edinmesi bekleniyor.
Sezon başında CSKA Moskova'dan transfer teklifi alan deneyimli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.
CSKA MOSKOVA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR
Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Rus temsilcisi, sarı-lacivertlileri ikna edememişti.
MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN 137 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 7 milyon euroluk (137.27 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlanan CSKA Moskova, transferi bitirmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerin yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İÇİN MASAYA OTURACAK
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile yeni bir mukavele imzalamayı düşünüyor.
Yabancı kuralına dikkat eden sarı-lacivertliler, başarılı yerli futbolcusunu kaybetmek istemiyor.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
Fenerbahçe'nin yıldızı, 19 Ağustos 1994'te Bursa'da dünyaya geldi.
Yıldız isim, 1.74 boyunda.
Mert Hakan Yandaşi merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.
Tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.
Mert Hakan, kariyerine Oyak Renault altyapısında başladı.
Daha sonra Altınordu, Yeşil Bursa, Tire 1922, Menemen Belediye ve Sivasspor'da oynadı.
Mert Hakan'ın piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro civarında. (Transfermarkt)
Mert Hakan, A Milli Takım'da 1 kez oynadı.
"HOCAMIZ BÜYÜK OTORİTE"
Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldızı, son olarak oynanan ve galibiyetle ayrıldıkları Salernitana maçı sonrası, Jesus'a övgüler yağdırmıştı.
Mert Hakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Başından beri bir otorite var. Kim ne kadar oynarsa oynasın tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış bir futbolcu ortamı var ve bunu sağlayan da bir otorite var.
Hocamız büyük bir otorite.
Bizim ona inanmamız, onun bize sert ama babacan gelmesi, bütün birlikteliği ve samimiyeti oluşturuyor.
Herkesin birbirine inandığı güzel bir ortam var.
Bu sene çok özel bir yıl. Hocamızla, oyuncularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olmasıyla herkes tek hedefe odaklanmış halde.
Hoca, kulübe yardımcı olmak açısından burada bulunuyor.
Ben de takım arkadaşlarıma kavga demeyelim de reaksiyon olarak bunları saha içinde vermemiz gerekiyor.
Herkesin birlikte kalmasını sağlamaya çalışıyorum.
Takımda herkes birbirine yardımcı olmak istiyor.
Bu takımın içinde bulunduğum, bir parçası olduğum için çok mutluyum."