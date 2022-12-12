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Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giderken, birçok yıldızını İstanbul'da bırakmıştı. Fenerbahçe, buna karşın oynadığı tüm hazırlık maçlarından galibiyetle ayrıldı. Peki, Altay Bayındır başta olmak üzere; Enner Valencia, Emre Mor, Luan Peres, Joao pedro, Alioski, Arda Güler ve Joao Pedro'da son durum ne? İşte ayrıntılar ve o müjde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:32
Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, Antalya'da kampta bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Kanarya, bu arada hem İstanbul'da hem Antalya'da hazırlık maçları yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Sarı lacivertliler, hazırlık maçlarından şu skorlarla ayrıldı:

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Fenerbahçe'nin kamp listesinde şu isimler yer alıyordu:

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

"Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun."

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

İŞTE SAKATLARDA SON DURUM
Bununla beraber, Fenerbahçe maçları kazansa dahi taraftarlar, sakatların ne zaman döneceğini merak ediyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

İşte Fenerbahçe'de, sakatlarda son durum...

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla sahada bulunan ve takımı için goller de atan Enner Valencia'nın, 2 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Bununla beraber Alioski'nin, 2-3 hafta içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

ALTAY, ARDA, EMRE DÖNÜYOR
Altay Bayındır, Arda Güler ve Emre Mor'un, İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

PEDRO'NUN DURUMU KRİTİK
Hazırlık maçında şanssız bir şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun kaderi ise, 12 Aralık Pazartesi günü çekilecek MR sonrası kesinleşecek.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'in ise tedavisine devam ediliyor.

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