Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? 3 yıldız o maçta sahada!

Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, Antalya'da kampta bulunuyor.
Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, Antalya'da kampta bulunuyor.
Sarı lacivertliler, hazırlık maçlarından şu skorlarla ayrıldı:
Fenerbahçe 3-1 Rayo Vallecano
Fenerbahçe 2-1 Villarreal
Alanyaspor 2-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-0 Salernitana
KAMPA SAKATLAR GÖTÜRÜLMEDİ
Bununla beraber sarı lacivertliler, Antalya kampına önemli yıldızlarından yoksun gitmişti.
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia, Arda Güler, Ezgjan Alioski ve Luan Peres, kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp listesinde şu isimler yer alıyordu:
"Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun."
İŞTE SAKATLARDA SON DURUM
Bununla beraber, Fenerbahçe maçları kazansa dahi taraftarlar, sakatların ne zaman döneceğini merak ediyor.
İşte Fenerbahçe'de, sakatlarda son durum...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla sahada bulunan ve takımı için goller de atan Enner Valencia'nın, 2 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor.
Bununla beraber Alioski'nin, 2-3 hafta içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor.
ALTAY, ARDA, EMRE DÖNÜYOR
Altay Bayındır, Arda Güler ve Emre Mor'un, İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada olması bekleniyor.
PEDRO'NUN DURUMU KRİTİK
Hazırlık maçında şanssız bir şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun kaderi ise, 12 Aralık Pazartesi günü çekilecek MR sonrası kesinleşecek.
Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'in ise tedavisine devam ediliyor.