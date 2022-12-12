Fenerbahçe Antalya kampı sonrası İstanbul'daki hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yaptıktan sonra İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinden pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Tedavi süreçleri devam eden oyuncular günü bireysel özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.