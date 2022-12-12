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Brezilya’da Jesus sesleri

Dünya Kupası'na veda eden Sambacılar’da istifa eden Tite’nin yerine 5 aday var... Jesus en güçlü 2 seçenekten birisi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Brezilya’da Jesus sesleri

Hırvatistan çeyrek finalde elenerek Dünya Kupası'na veda eden Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite görevi bırakmıştı... Sambacılar'da gündem yeni hocanın kim olacağı. O Globo 5 adayı; Guardiola, Abel Ferreira, Dorival Junior, Diniz ve Jorge Jesus olarak açıkladı. Guardiola yüksek maaşı nedeniyle zor görülürken, Jesus'un en güçlü 2 olasılıktan birisi olduğu belirtildi. Gazeteci Diogo Dantas ve yorumcu Renato Prado'ya göre Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'den ayrılarak hayali olan Brezilya'nın başına geçmeyi kabul etti. Federasyonun kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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