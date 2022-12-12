Brezilya’da Jesus sesleri

Hırvatistan çeyrek finalde elenerek Dünya Kupası'na veda eden Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite görevi bırakmıştı... Sambacılar'da gündem yeni hocanın kim olacağı. O Globo 5 adayı; Guardiola, Abel Ferreira, Dorival Junior, Diniz ve Jorge Jesus olarak açıkladı. Guardiola yüksek maaşı nedeniyle zor görülürken, Jesus'un en güçlü 2 olasılıktan birisi olduğu belirtildi. Gazeteci Diogo Dantas ve yorumcu Renato Prado'ya göre Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'den ayrılarak hayali olan Brezilya'nın başına geçmeyi kabul etti. Federasyonun kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.