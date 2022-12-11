Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında en dikkat çeken ismi kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. Oyuncunun bonservisini almak için harekete geçen yönetim, Göztepe'ye fiyat sordu. İşte o rakam... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:15
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Son olarak Salernitana'yı 3-0 yenen sarı-lacivertiler çıktığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Bu maçlarda Fenerbahçe adına dikkat çeken isimlerden biri de İrfan Can Eğribayat oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Genç file bekçisi performansıyla, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi ise harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Sarı-lacivertiler, 24 yaşındaki kaleciyi tapusuyla istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Yöneticiler, İzmir temsilcisine fiyat sordu. 1.2 milyon euro'luk cevap aldılar.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Kanarya, sarı- kırmızılı ekiple pazarlıklarını yapacak. İrfan Can'ı kadrosunda tutacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Profesyonel futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015'te A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

2020 yılında İzmir temsilcisi Göztepe'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

2022 yazında ise Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayyip Talha'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! "Teklif..."
O isme övgüler yağdırdı! "İzlemeye doyamıyor insan"
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (11 Aralık Pazar)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (11 Aralık)
Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Sinop isim listesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe fiyatını sordu! İşte o rakam F.Bahçe fiyatını sordu! İşte o rakam 09:14
Tayyip Talha'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! "Teklif..." Tayyip Talha'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! "Teklif..." 09:07
Dikkat çeken sözler! "Kalite ve sakinlik istiyor" Dikkat çeken sözler! "Kalite ve sakinlik istiyor" 08:32
Çarpıcı Weghorst yorumu! "Bu öz güvenle..." Çarpıcı Weghorst yorumu! "Bu öz güvenle..." 08:02
O isme övgüler yağdırdı! "İzlemeye doyamıyor insan" O isme övgüler yağdırdı! "İzlemeye doyamıyor insan" 07:46
Avcı patladı Avcı patladı 01:04
Daha Eski
F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber! F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber! 01:02
Hazırlığa devam Hazırlığa devam 00:59
F.Bahçe'den Livakovic bombası F.Bahçe'den Livakovic bombası 00:58
Aslan Bayern'in genç yeteneğinin peşinde! Aslan Bayern'in genç yeteneğinin peşinde! 00:39
Buruk'tan sakatlık sözleri! Icardi, Oliveira ve Rashica... Buruk'tan sakatlık sözleri! Icardi, Oliveira ve Rashica... 00:39
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 00:38