TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu! İşte o rakam

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.
Son olarak Salernitana'yı 3-0 yenen sarı-lacivertiler çıktığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrıldı.
Bu maçlarda Fenerbahçe adına dikkat çeken isimlerden biri de İrfan Can Eğribayat oldu.
Genç file bekçisi performansıyla, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi ise harekete geçti.
Sarı-lacivertiler, 24 yaşındaki kaleciyi tapusuyla istiyor.
Yöneticiler, İzmir temsilcisine fiyat sordu. 1.2 milyon euro'luk cevap aldılar.
Kanarya, sarı- kırmızılı ekiple pazarlıklarını yapacak. İrfan Can'ı kadrosunda tutacak.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?
30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015'te A takıma yükseldi.
2020 yılında İzmir temsilcisi Göztepe'nin yolunu tuttu.
2022 yazında ise Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu.
24 yaşındaki kaleci, 1.93 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullandı.
Genç eldivenin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...