Timur’a cevap: Vahim sözler

Baki "Bunlar çok vahim özler. Rekabeti bir kenara bırakın. Bu seviyedeki insanların daha dikkatli konuşması gerek. 'Savaş gelirse hoş gelir' falan deniyor. Bunlar hiç normal değil" ifadelerini kullandı.



Bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Florya'daydı. Erden Timur ile de bir araya geldiler. Herhalde Timur orada "Ligi bitirtmeyiz" dememiştir.

BAKİ NELER DEDİ?

Samet Akaydın için bir görüşme yapmadık. Adana Demirspor ile iyi ilişkilerimiz olduğu için böyle haberler çıkıyor.

Pedro beklenenden erken şekilde dönebilir.

Jesus bize burada mutlu olduğunu söylüyor.

Jesus çok küçük detaylara önem veriyor. Gördüğüm en etkileyici teknik direktör.

Trabzonspor'u deplasmanda yenecek güçteyiz. Maça atanacak hakemle ilgili çekincelerimiz var.

Taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bizi her yerde destekliyorlar.



MHK DİKKATLİ DAVRANMALI

"Futbolsa tamam, mücadeleyi hep beraber verelim ama şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum. TFF ve MHK'yi dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bilhassa adalet hezeyanları ardında, çıkan çıkmayan haklı haksız kartların, kötü performansta istikrar sahibi hakemlerin, kısaca her şeyin farkındayız"