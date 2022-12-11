Süper Fener

Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünü zirvede tamamlayan Fenerbahçe bu bölümde ritim kaybetmemek için bol bol hazırlık maçı oynadı. Sarı- lacivertliler, İstanbul'da Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1'le geçmişti. Antalya Kampı'nda Alanyaspor'u 4-2 ile geçen Fenerbahçe dün de Salernitana ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci'nin mükemmel golüyle ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İrfan Can'ın golü ayakta alkışlandı.



KUPA DÖNÜŞÜ GOL

Fenerbahçe ikinci yarıda da çok üstündü. Dakikalar 58'i gösterirken Osayi'nin asistinde Joshua King fileleri havalandırdı: 2-0. Kanarya bu andan itibaren de etkili futbolunu sürdürdü. Jorge Jesus'un öğrencileri mücadelenin bitimine yakın penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Michy Batshuayi geçti. Tecrübeli forvet hata yapmadı. Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayakta alkışladı.

KAMP SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin iki tane hazırlık maçından oluşan Antalya Kampı sona erdi. Oynadığı 2 maçı da kazandı Sarı-lacivertliler, İstanbul'a moralli ve güçlü bir şekilde geri döndü. Çalışmalar İstanbul'da sürecek.