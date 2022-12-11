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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi! Joao Pedro'nun durumuna bakılacak

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hazırlık maçında Joao Pedro'nun sakatlanmasıyla birlikte sarı lacivertliler golcü oyuncunun kontratını dondurup rotasını Kolombiyalı forvete çevirecek. İşte detaylar... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Fenerbahçe'nin iki tane hazırlık maçından oluşan Antalya Kampı sona erdi.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Sarı lacivertliler ikinci etap kamp çalışmalarında Alanyaspor ve Salernitana ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

İki maçıda kazanan Fenerbahçe'nin Antalya kampı sona erdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Ocak ayı transferi için yönetime raporunu sunan Jesus forvet hattına yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Sarı lacivertli yönetim, Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun alternatifini aramaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe taraftarı devre arası transfer dönemini heyecanla bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Kanarya, önce stoper hattında transfer gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

3 kulvarda mücadele verecek olcak Fenerbahçe bir forvet daha düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Gündeme gelen son isim Luis Muriel olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Önceki gün Corriere dello Sport'un "Fenerbahçe, Muriel'in menajeriyle temasta" haberinazın kontratı sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Kulüp taraflı 1 yıllık opsiyon hakkı var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

Muriel'in kariyerinin bu aşamasında yeni bir meydan okumaya hazır olduğu belirtildi.

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