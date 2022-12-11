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Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada 4 hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe, 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Jorge Jesus, takımında farklı stratejiler denerken, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi camiayı sevindirdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 13:13
Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarından galip ayrıldı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Süper Lig ekipleri yaptığı idmanlar ve hazırlık maçlarıyla Dünya Kupası arasını iyi değerlendirdi.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Fenerbahçe, 4 hazırlık maçından da galip ayrılarak ligin geri kalan bölümüne hazır bir görüntü ortaya koydu.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Kupa arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, eksik kadrosuna rağmen hazırlık maçlarındaki performansıyla da göz doldurdu.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Kadıköy'de Rayo Vallecano ile 30 Kasım'da oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık'taki Villarreal karşılaşmasında da 2-1'lik skorla gülen taraf oldu.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Sonrasında Antalya'nın Belek turizm merkezine giden Fenerbahçe burada da 2 hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

7 Aralık'ta Alanya Oba Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Alanyaspor ile mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmada üstün bir oyun sergileyerek 4-2 sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Cumartesi günü, İtalya ekibi Salernitana ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'la geçerek Antalya kampını galibiyetle sonlandırdı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

JESUS FARKLI SİSTEMLER DENEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçları olmasına karşın öğrencilerini sürekli uyararak isteklerinin yapılmasını istedi.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Jesus, oyuncuları mücadelelerde farklı mevkilerde de görevlendirerek çok yönlü olduklarının da bir göstergesini yaptı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Jesus özellikle Cumartesi günü oynanan Salernitana mücadelesinde farklı sistemler denedi. Maça 3'lü savunma ile başlayan Jesus, karşılaşma esnasında ara ara 4'lü savunmaya döndü.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Bazı oyuncuların pozisyonlarında oyun içinde değişikliklerde bulunan Jesus, sol kanatta başlattığı Ferdi Kadıoğlu'nu ilk yarıda hem sağ bek hem de orta sahada denedi.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Portekizli teknik adam, Osayi-Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi de sol bek, orta saha ve sol kanatta görevlendirdi.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

KAMPA 7 OYUNCUDAN YOKSUN GELDİ
Fenerbahçe, Antalya'daki kampına 7 oyuncusundan yoksun geldi. Sarı-lacivertlilerde; Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Luan Peres, Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler, sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Kampta 7 oyuncunun birden olmaması he ne kadar can sıksa da alınan galibiyetler bu üzüntüyü bir nebze de olsa unutturdu.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

25 Aralık'ta Trabzonspor ile oynanacak maça az kayıpla gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri için sağlık ekibi seferber oldu.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Dizinden bir sakatlığı bulunan Valencia'nın 2 hafta, kasığında 2'nci derece çekme belirlenen Alioski'nin 2-3 haftaya antrenmanlara başlaması beklenirken, bel ağrısı sebebiyle tedavi gören Altay Bayındır, dizinde travma tespit edilen Arda Güler, ayak bileğinde burkulmadan dolayı bağlarında zedelenme bulunan Emre Mor'un İstanbulspor ile oynanacak kupa maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Joao Pedro'nun durumunun olumlu bir şekilde netlik kazanması beklenirken, Rennes maçında bacağını kale direğine çarpan Luan Peres'in ise tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

MERT HAKAN YANDAŞ BEĞENİ TOPLADI
Bu sezona şanssız bir başlangıç yapan Mert Hakan Yandaş, lige verilen arada sahalara yeniden dönüş yaptı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

En son 2 Ekim'de Beşiktaş ile oynanan maçta görev alan Mert Hakan, sakatlığını atlattı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Dünya Kupası arasındaki 4 hazırlık maçında görev alan Mert Hakan, performansıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Vallecano maçında 60 dakika, Villarreal mücadelesinde 66 dakika, Alanyaspor maçında 45 dakika sahada yer alan milli futbolcu, son oynanan Salernitana karşılaşmasında ise 62 dakika forma giyerek iyi bir dönüş yaptı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Karşılaşmanın ardından konuşan Mert Hakan, "Bu kadar özel bir sezonu dışardan izlemek, takımıma yardımcı olamamak bana bu süreçte çok zor geldi. Geri dönmeye çabalıyorum şu anda.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Hocam da sağ olsun hazırlık maçlarında şans vererek beni takımın içine adapte etmeye çalışıyor, ritim yakalamama yardımcı oluyor. Henüz hazır değilim. Biraz daha sürecim var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

BATSHUAYI ERKEN DÖNDÜ
Belçika Milli Takımı'nda görev alan oyuncusu Michy Batshuayi, elenmelerinin ardından Fenerbahçe'nin Antalya kampında yer aldı.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Milli takımdaki bir çok isim tatil yaparken sezon içinde form düşüklüğü yaşamak istemeyen Batshuayi, takıma katılarak idmanlara ara vermedi.

Fenerbahçe Süper Lig'e hazır! Jorge Jesus'un planları ve 2 yıldız...

Tecrübeli futbolcu, Salernitana mücadelesinde ikinci yarı görev alarak takımının penaltıdan kaydettiği 3'üncü golde fileleri havalandıran isim oldu.

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