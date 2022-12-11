FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek oynadığı 4 hazırlık maçından da galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe'ye, İtalyan ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi (p) kaydetti.
Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, mücadeleyi değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...
EMRE BOL - İZLEMEYE DOYAMADIM
Fenerbahçe'nin son hazırlık maçını bir İtalyan takımıyla oynaması; sert ve disiplinli savunmalar karşısında neler yapabileceğini görmek açısından önemliydi.
Salernitana tipik İtalyan takımı. Kalabalık orta saha ve savunma hattıyla kolay kolay pozisyon vermeyen bir ekip.
Karşılaşmanın başında sol tarafta oynayan Ferdi, o alanda istediği ver-kaçları yapamadı.
Ne zamanki Jesus onu sağ iç koridora aldı ondan sonra İrfan Can'la istediği uyumu yakaladı.
Yine bu ikilinin bindirmesiyle İrfan Can'ın muhteşem golü geldi.
Jesus gerçekten tuhaf bir adam. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor.
Birkaç pozisyonda topu tutup, ayakta kalabilecekken kendini yere atan kaleci İrfan Can'ı öyle bir uyardı ki görmeliydiniz. Zaten o dakikadan sonra İrfan Can hiç yere yatmadı!
Serdar Dursun kendisi de fizikli olmasına rağmen rakip stoperlerin arasında ezildi. Oyunda kaldığı sürede hiç etkili olamadı.
İkinci yarı onun yerine oyuna giren Batshuayi, hareketli tarzıyla takımına hücum zenginliği getirdi.
Jesus'la neredeyse bütün oyuncular yol katetti. Özellikle Ferdi'yi izlemeye doyamıyor insan…
Bütün oyuncu grubunun arasında geriye giden tek isim herhalde Bruma'dır. Zaten başından beri yanlış bir transferdi.