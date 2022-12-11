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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, hazırlık maçında Salernitana ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrılırken Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol da mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 07:46
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek oynadığı 4 hazırlık maçından da galip ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye, İtalyan ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi (p) kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, mücadeleyi değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

EMRE BOL - İZLEMEYE DOYAMADIM

Fenerbahçe'nin son hazırlık maçını bir İtalyan takımıyla oynaması; sert ve disiplinli savunmalar karşısında neler yapabileceğini görmek açısından önemliydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Salernitana tipik İtalyan takımı. Kalabalık orta saha ve savunma hattıyla kolay kolay pozisyon vermeyen bir ekip.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Karşılaşmanın başında sol tarafta oynayan Ferdi, o alanda istediği ver-kaçları yapamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Ne zamanki Jesus onu sağ iç koridora aldı ondan sonra İrfan Can'la istediği uyumu yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Yine bu ikilinin bindirmesiyle İrfan Can'ın muhteşem golü geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Jesus gerçekten tuhaf bir adam. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Birkaç pozisyonda topu tutup, ayakta kalabilecekken kendini yere atan kaleci İrfan Can'ı öyle bir uyardı ki görmeliydiniz. Zaten o dakikadan sonra İrfan Can hiç yere yatmadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Serdar Dursun kendisi de fizikli olmasına rağmen rakip stoperlerin arasında ezildi. Oyunda kaldığı sürede hiç etkili olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

İkinci yarı onun yerine oyuna giren Batshuayi, hareketli tarzıyla takımına hücum zenginliği getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Jesus'la neredeyse bütün oyuncular yol katetti. Özellikle Ferdi'yi izlemeye doyamıyor insan…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi

Bütün oyuncu grubunun arasında geriye giden tek isim herhalde Bruma'dır. Zaten başından beri yanlış bir transferdi.

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