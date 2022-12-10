Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

Devre arası transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ı gündemine almıştı. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken Galatasaray'ın da 28 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu söyledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

Sarı lacivertller devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samet Akaydın.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

"Ancak henüz anlaşmadık."

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

"Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyor."

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

"İki kulüple de temaslarımız devam ediyor."

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

"Transfer dönemi geldiğinde bakıp, kararımızı vereceğiz" dedi.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

28 yaşındaki Akaydın bu sezon ligde 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

Bu karşılaşmalarda 1 gole imza attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye müjde! Aboubakar koptu geliyor
F.Bahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte Jesus'un son gözdesi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 01:24
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 01:24
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 01:24
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 01:23
F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer 01:23
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! 01:23
Daha Eski
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:23
Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! 01:23
Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! 01:23
Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı 01:23
Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! 01:23
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı 01:22