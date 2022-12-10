TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Samet Akaydın sözleri! "Fenerbahçe istiyor Galatasaray..."

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertller devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samet Akaydın.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertller devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samet Akaydın.
Fenerbahçe'nin stoper bölgesine transfer etmek istediği Samet Akaydın için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fotomaç'a konuştu...
Sancak, sarı-lacivertli takımın, oyuncularına ilgisini doğruladı.
Sancak, "Samet Akaydın için Fenerbahçe'den teklif olduğu doğru."
"Ancak henüz anlaşmadık."
"Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyor."
"İki kulüple de temaslarımız devam ediyor."
"Transfer dönemi geldiğinde bakıp, kararımızı vereceğiz" dedi.
28 yaşındaki Akaydın bu sezon ligde 13 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gole imza attı.
1.90 boyundaki oyuncu sağ ve sol stoper olarak görev alabiliyor.
Samet'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
Oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.