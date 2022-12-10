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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını değerlendiren Fenerbahçe, Antalya'da kamp yapıyor. Burada basının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli kulübün gündemindeki Samet Akaydin'la ilgili flaş bir açıklamada bulundu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 12:46
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Baki, sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan transfer iddialarına değinirken Samet Akaydin konusuna açıklık getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydin ile ilgili konuşan Baki, şunları söyledi:

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Şu anda transferde 12 Ocak'a kadar vakit var. Bu, transferleri son dakikaya bırakacağız demek değil.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Samet Akaydin ile ilgili haberler hem Adana Demirspor ile aramızın iyi olmasından hem de savunmada 2 oyuncumuzun sakat olmasından dolayı ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Sakatların durumu belli olacak. Nazım ve Peres'i bekliyoruz. Mutlaka stoper alalım diye bir gündemimiz de yok.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç'u elimizden aldığı gündemi oluşturuldu. Biletini dahi almışız. Biz 'Bonservis vermeyiz' dedik.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Türkiye'de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir. Bunu defalarca ispatladık.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Kim Min-jae ve Lincoln Henrique transferlerinde Porto ile mücadele ettik, onları da aldık.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun son durumuna da değinen Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Joao Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Son kontrolleri bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam. Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Transferde sakatlıkların durumuna göre hareket edeceklerini hatırlatan Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un bu konudaki düşüncesinin sorulması üzerine, şöyle yanıt verdi:

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Hocamız transfer yapmış olmak için yapmayı sevmiyor. Gereğinden fazla kalabalık idman da sevmiyor. Ortam çok güzel, uyum var. Şu anki uyumu bozmaya gerek de yok.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Eğer sakatlık gibi bir durum olursa ya da sakat oyuncularımızdan geç dönen olursa hocamız masaya bir fikir koyar biz de gereken adımları atarız" değerlendirmesinde bulundu.

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