TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Baki, sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan transfer iddialarına değinirken Samet Akaydin konusuna açıklık getirdi.
"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydin ile ilgili konuşan Baki, şunları söyledi:
Şu anda transferde 12 Ocak'a kadar vakit var. Bu, transferleri son dakikaya bırakacağız demek değil.
Samet Akaydin ile ilgili haberler hem Adana Demirspor ile aramızın iyi olmasından hem de savunmada 2 oyuncumuzun sakat olmasından dolayı ortaya atıldı.
Sakatların durumu belli olacak. Nazım ve Peres'i bekliyoruz. Mutlaka stoper alalım diye bir gündemimiz de yok.
Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç'u elimizden aldığı gündemi oluşturuldu. Biletini dahi almışız. Biz 'Bonservis vermeyiz' dedik.
Türkiye'de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir. Bunu defalarca ispatladık.
Kim Min-jae ve Lincoln Henrique transferlerinde Porto ile mücadele ettik, onları da aldık.
Sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun son durumuna da değinen Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:
Joao Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Son kontrolleri bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz.
Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam. Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü.
Transferde sakatlıkların durumuna göre hareket edeceklerini hatırlatan Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un bu konudaki düşüncesinin sorulması üzerine, şöyle yanıt verdi:
Hocamız transfer yapmış olmak için yapmayı sevmiyor. Gereğinden fazla kalabalık idman da sevmiyor. Ortam çok güzel, uyum var. Şu anki uyumu bozmaya gerek de yok.
Eğer sakatlık gibi bir durum olursa ya da sakat oyuncularımızdan geç dönen olursa hocamız masaya bir fikir koyar biz de gereken adımları atarız" değerlendirmesinde bulundu.