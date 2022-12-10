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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia'nın kendisiyle ilgili olumsuz açıklamaları sonrası takımdan ayrılmaya karar veren Kamerunlu golcü, sarı-lacivertlilere mesaj gönderdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Önceliği stoper hattına veren sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Kanarya, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Fenerbahçe'nin 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte 28 yaşındaki stoperle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Samet Akaydın için gün sayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Yönetim, Joao Pedro'nun yaşadığı ciddi sakatlık sonrası bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Sarı-lacivertlilerde transfer listesinin üst sıralarında yer alan Aboubakar ile sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Kamerunlu yıldız, Al Nassr'daki hocası Garcia'nın kendisi için "Tek düşündüğü şey egosunu tatmin etmek.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Çok bencil bir oyuncu ve egoist.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Kötü özellikleri o kadar fazla ki, üst düzey bir takımda oynayamadı" demesi üzerine takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

30 yaşındaki golcü, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye "Gelmeye hazırım" diye mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Jorge Jesus'un da takımda görmek istediği Aboubakar için şimdi tüm gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Koç bu transferi olabilecek en düşük maliyetle gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Al Nassr Kulübü de 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Aboubakar'ı gözden çıkardı.

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