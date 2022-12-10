Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Aboubakar koptu geliyor

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Önceliği stoper hattına veren sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Kanarya, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte 28 yaşındaki stoperle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Samet Akaydın için gün sayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.
Yönetim, Joao Pedro'nun yaşadığı ciddi sakatlık sonrası bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.
Adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Vincent Aboubakar'a talip oldu.
Sarı-lacivertlilerde transfer listesinin üst sıralarında yer alan Aboubakar ile sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kamerunlu yıldız, Al Nassr'daki hocası Garcia'nın kendisi için "Tek düşündüğü şey egosunu tatmin etmek.
Çok bencil bir oyuncu ve egoist.
Kötü özellikleri o kadar fazla ki, üst düzey bir takımda oynayamadı" demesi üzerine takımdan ayrılmaya karar verdi.
30 yaşındaki golcü, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye "Gelmeye hazırım" diye mesaj gönderdi.
Jorge Jesus'un da takımda görmek istediği Aboubakar için şimdi tüm gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.
Koç bu transferi olabilecek en düşük maliyetle gerçekleştirmek istiyor.
Al Nassr Kulübü de 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Aboubakar'ı gözden çıkardı.