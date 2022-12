Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

CAN BARTU KİMDİR?

3 Kasım 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Can Bartu Çığır olan genç oyuncu, futbola Polatlı Gençlikgücü Spor'da başladı. 2020'de Başkent ekibine transfer olan henüz profesyonel olmayan Can Bartu'nun mevkisi sol bek.