Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada boş durmadı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada boş durmadı.
Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si için Gençlerbirliği ile yapılan pazarlıklarda flaş bir hamlede bulundu.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin altyapısında forma giyen 4 genç oyuncu için Başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.
17 yaşındaki Arda Güler'i 2018-2019 sezonu devre arasında kadrosuna katan Fenerbahçe'de genç yetenek gösterdiği performansla kısa süre içerisinde A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.
Genç oyuncu sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına girdi.
A Milli Futbol Takımı'nın da kadrosuna davet edilen ve 1 maçta oynama şansı yakalayan Arda Güler için Avrupa kulüpleri harekete geçti.
Fenerbahçe, Arda Güler'in Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'sini almak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler ile Başkent ekibi arasında yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin takas artı para şeklinde bir hamlede bulunduğu ve buna karşılık Gençlerbirliği'nden 4 oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2025'e kadar uzatma kararı aldı ve sözleşmesine serbest kalma bedeli maddesini dahil etti.
ANLAŞMA SAĞLANDI!
Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'lik bölümünü almak için Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.
Öte yandan gençlik operasyonuna devam eden Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği'nden 4 oyuncuyu daha kadroya katmak istediği kaydedildi.
Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu takasını gündeme getirdiği belirtiliyor. Gençlerbirliği'nin takasta Fenerbahçe'den istediği oyuncular da belli oldu.
İşte G.Birliği'nin F.Bahçe'den istediği oyuncular...
Melih Bostan
Nazım Sangare
Yiğit Efe Demir
FENERBAHÇE'YE 4 GENÇ DAHA!
Milliyet'te yer alan habere göre; Arda Güler sonrası Gençlerbirliği'den 4 gencin daha sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı vurgulandı.
CAN BARTU KİMDİR?
3 Kasım 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Can Bartu Çığır olan genç oyuncu, futbola Polatlı Gençlikgücü Spor'da başladı. 2020'de Başkent ekibine transfer olan henüz profesyonel olmayan Can Bartu'nun mevkisi sol bek.
UTKU KARAKAYA KİMDİR?
31 Ocak 2008'de Karabük'te doğan Utku Karakaya, 5000 Evlerspor'da futbola başlamasının ardından 2019'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Henüz profesyonel olmayan Utku'nun mevkisi orta saha.
YİĞİT EVİN KİMDİR?
25 Ocak 2008'de Ankara'da dünyaya gelen Yiğit Evin, 2018'de futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz profesyonel olmayan Yiğit'in mevkisi orta saha.
MAHMUT CEYHUN KİMDİR?
4 Mart 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Mahmut Ceyhun Alyurt olan genç oyuncu, futbola Gençlerbirliği'nde başladı. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Mahmut Ceyhun'un mevkisi orta saha.