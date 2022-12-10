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Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi, geleceğin takımını kurmak için kolları sıvadı. Arda Güler'in yüzde 20'lik bonservisi için Gençlerbirliği ile el sıkışan sarı-lacivertliler, gençlik operasyonuna son sürat devam ediyor. Potansiyeli yüksek ve gelecek vaat eden isimlerin peşine düşen Kanarya, 4 yeni genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bu transferlerde takas formulünü masaya yatırdığı ifade ediliyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 11:09
Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada boş durmadı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si için Gençlerbirliği ile yapılan pazarlıklarda flaş bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin altyapısında forma giyen 4 genç oyuncu için Başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

17 yaşındaki Arda Güler'i 2018-2019 sezonu devre arasında kadrosuna katan Fenerbahçe'de genç yetenek gösterdiği performansla kısa süre içerisinde A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Genç oyuncu sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına girdi.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

A Milli Futbol Takımı'nın da kadrosuna davet edilen ve 1 maçta oynama şansı yakalayan Arda Güler için Avrupa kulüpleri harekete geçti.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Fenerbahçe, Arda Güler'in Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'sini almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Sarı-lacivertliler ile Başkent ekibi arasında yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Fenerbahçe'nin takas artı para şeklinde bir hamlede bulunduğu ve buna karşılık Gençlerbirliği'nden 4 oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2025'e kadar uzatma kararı aldı ve sözleşmesine serbest kalma bedeli maddesini dahil etti.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

ANLAŞMA SAĞLANDI!
Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'lik bölümünü almak için Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Öte yandan gençlik operasyonuna devam eden Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği'nden 4 oyuncuyu daha kadroya katmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu takasını gündeme getirdiği belirtiliyor. Gençlerbirliği'nin takasta Fenerbahçe'den istediği oyuncular da belli oldu.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

İşte G.Birliği'nin F.Bahçe'den istediği oyuncular...

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Melih Bostan

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Mauricio Lemos

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Osman Ertuğrul Çetin

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Çağtay Kurukalıp

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Nazım Sangare

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Yiğit Efe Demir

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

FENERBAHÇE'YE 4 GENÇ DAHA!
Milliyet'te yer alan habere göre; Arda Güler sonrası Gençlerbirliği'den 4 gencin daha sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı vurgulandı.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

CAN BARTU KİMDİR?
3 Kasım 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Can Bartu Çığır olan genç oyuncu, futbola Polatlı Gençlikgücü Spor'da başladı. 2020'de Başkent ekibine transfer olan henüz profesyonel olmayan Can Bartu'nun mevkisi sol bek.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

UTKU KARAKAYA KİMDİR?
31 Ocak 2008'de Karabük'te doğan Utku Karakaya, 5000 Evlerspor'da futbola başlamasının ardından 2019'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Henüz profesyonel olmayan Utku'nun mevkisi orta saha.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

YİĞİT EVİN KİMDİR?
25 Ocak 2008'de Ankara'da dünyaya gelen Yiğit Evin, 2018'de futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz profesyonel olmayan Yiğit'in mevkisi orta saha.

Fenerbahçe'ye 4 yeni Arda Güler! İşte takasta kullanılacak isimler

MAHMUT CEYHUN KİMDİR?
4 Mart 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Mahmut Ceyhun Alyurt olan genç oyuncu, futbola Gençlerbirliği'nde başladı. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Mahmut Ceyhun'un mevkisi orta saha.

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