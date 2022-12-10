Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Salernitana maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Sarı-lacivertlilerin, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile yaptığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli oyuncu, kısa ama etkileyici bir kamp geçirdiklerini belirtti.

Çok sert hazırlık maçları oynadıklarını aktaran Mert Hakan Yandaş, "Mutluyuz. Maçların hepsini kazandık. Her şey bizim adımıza çok iyi gidiyor. Hazırlık ya da resmi maç ayırt etmiyoruz. Benim burada 3. senem. Gerçekten çok özel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Sonunda başaracağımıza inanan bir ekip var. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında sakatlanarak çok şanssız bir süreç yaşadığını hatırlatan Mert Hakan, şöyle devam etti:

"Geçen sene güzel biten bir sezonun ardından bu seneki değişiklikler ve hedeflerle birlikte kendi açımdan bireysel koyduğum hedeflerle çok daha özel bir sezon yaşamak istiyordum. Her şeyini vermek isteyen bir yapım var ama sezon başı kamp döneminde yaşanan talihsiz bir sakatlık oldu. İki ay süren bir sakatlık olunca adaptasyon süreci de uzun oluyor. Bu tempoyu yakalamak için gayret gösteriyorsunuz. Bunu yaşarken yine şanssız bir temasla oluşan diz sakatlığı oldu. Hiç kimse yaşamak istemez, zaten kimse benim kadar üzülmemiştir."

"HENÜZ HAZIR DEĞİLİM"

Arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmanın kendisini zorladığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Bu kadar özel bir sezonu dışardan izlemek, takımıma yardımcı olamamak bana bu süreçte çok zor geldi. Geri dönmeye çabalıyorum. Hocam da sağolsun hazırlık maçlarında şans vererek beni takımın içine adapte etmeye çalışıyor, ritim yakalamama yardımcı oluyor. Henüz hazır değilim. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Benim adıma her şey iyi gidiyor. Bir an önce kendimi toparlayıp, inşallah sakatlık yaşamadan sezonu bitirmek ve takıma bir an önce katkı vermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok özel bir sezon yaşıyoruz. Çok özel bir ortam var. Herkesin diyaloğu çok iyi. İnşallah hak ettiğimiz güzel ve mutlu sona ulaşırız." diye konuştu.

Hedeflerinin kupada oynayacakları İstanbulspor maçı olduğunu dile getiren Mert Hakan, onu geçmelerinin ardından Trabzonspor müsabakasını düşüneceklerini aktardı.

"HOCAMIZ BÜYÜK BİR OTORİTE"

Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Jorge Jesus'un önemli bir isim olduğuna dikkat çekti.

Tüm takımın bu sezon odaklanmış durumda olduğunu ve bunu Jesus'un sağladığını anlatan Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye odaklanmış bir futbolcu ortamı ve bunu sağlayan da bir otorite var. Hocamız büyük bir otorite. Bizim ona inanmamız, onun bize sert ama babacan gelmesi, bütün birlikteliği ve samimiyeti oluşturuyor. Herkesin birbirine inandığı güzel bir ortam var. Bu sene çok özel bir yıl. Hocamızla, oyuncularla, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olmasıyla herkes tek hedefe odaklanmış halde. Kulübe yardımcı olmak açısından burada bulunuyor. Ben de takım arkadaşlarıma kavga demeyelim de reaksiyon olarak bunları saha içinde vermemiz gerektiğini aktarıyorum. Herkesin birlikte kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Takımda herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyorum. Bu takımın içinde bulunduğum, bir parçası olduğum için çok mutluyum."

Taraftarlarının verdiği ek güce değinen Mert Hakan, "Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece Kadıköy'de kaybetme ihtimalimiz yok. Onların gücü inanılmaz. Birlikteliğimiz inanılmaz. Söylenenlere değil, yapılanlara ve reaksiyonlara baksınlar. Güzel bir ekip var. Birlikte kaldığımız sürece bize kimse engel olamaz. Bize inanıp bu şekilde devam etsinler. Bu sezon arkamızda inanılmaz duruyorlar. Onlara teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.