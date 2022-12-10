F.BAHÇE - SALERNITANA CANLI İZLE | Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | FB hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? İşte detaylar..

FENERBAHÇE - SALERNITANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Salernitana maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYA'DA SON MAÇ

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin saati 18.00'den 16.00'ya çekilmişti. Sarı lacivertliler, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Sarı kanarya, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti. Hazırlıklarının ikinci etabı için Antalya'ya giden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'u 4-2'lik skorla geçti. US Selernitana ile oynayacağı maçın ardından Fenerbahçe, Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

