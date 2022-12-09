Var mı yan bakan! Sıra Salernitana’da

Süper Lig'in ilk bölümünü zirvede tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de grup lideri olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe kaldığı yerden devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano (3-1), Villarreal (2-1) ve Alanyaspor (4-2) ile oynadığı 3 hazırlık maçını da kazandı. Hem futbol hem de skor olarak üç takıma da üstünlük sağlayan Kanarya, üstün formuyla ikinci yarı öncesi rakiplerine korku saldı... Jesus ve öğrencileri yarın İtalya Serie A'da mücadele eden Salernitana ile karşılaşacak.